Hakan Fidan'dan Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile Görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile Gazze'deki son durum ve Doha'daki İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin hazırlıklarını görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze'deki son durum ve 15 Eylül günü Doha'da yapılacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya