Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da AB Komiseri Kos ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da AB Komiseri Kos ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Belçika'da Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Marta Kos ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu

İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen'den Galatasaray'a gözdağı

Galatasaray'a büyük gözdağı
Suriye'yi müdahale eden Netanyahu, anlaşma şartlarını sıraladı

Netanyahu'dan pişkin sözler! Suriye ile anlaşma şartlarını sıraladı
İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru

İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Aydın'ın 'Beybaba'sıydı! Mezarı 105 yıl sonra tesadüfen bulundu

Bir ilimizin 'Beybaba'sıydı! 105 yıl sonra tesadüfen bulundu
Acil müdahalede yeni dönem: Havaalanları ve AVM'lere otomatik şok cihazı geliyor

Hayat kurtaracak o cihaz artık her yerde olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.