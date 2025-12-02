Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da AB Komiseri Kos ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Marta Kos ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya