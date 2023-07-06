Hak İnsani Yardım Derneği, Yemen'de Temiz Su ve Gıda Yardımı Sağladı

Hak İnsani Yardım Derneği, Yemen'de yaklaşık 100 bin kişiye temiz içme suyu ve 5 binden fazla kişiye de gıda desteği sağladı. Dernek, hayırseverlerin destekleriyle ülkedeki Marib ve Hadramut şehirlerinde, yaşamlarını zor şartlar altında sürdüren ve çoğunluğu mülteci kamplarında kalanlara temiz su ve gıda yardımında bulundu. İçerisinde un, pirinç, şeker, bakliyat ve sıvı yağ bulunan gıda kolileri, 5 binden fazla kişiye dağıtıldı. Dernek ayrıca temiz suya erişimde zorluk çekenlere de kiraladığı su tankerleriyle destek oldu. Kamplarda bulunan su depolarına aktarılan temiz sudan yaklaşık 100 bin kişi istifade etti. Hak İnsani Yardım Derneği Yurt Dışı İlişkiler Koordinatörü İmdat Avli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dost ve kardeş Yemen halkının çok mağdur olduğunu, yaşanan sıkıntıları hafifletmek için çalıştıklarını söyledi. Avli, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine Yemen'de temiz içme suyu ve gıda desteği ulaştırdıklarını belirterek, Yemen halkının yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.