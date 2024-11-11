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Haiti Başbakanı Garry Conille Görevden Alındı

Haiti Başbakanı Garry Conille Görevden Alındı
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Haiti'de şiddet olaylarının artması üzerine Geçiş Konseyi, Başbakan Garry Conille'i görevden alarak yerine Alix Didier Fils-Aime'yi atadı.

HAİTİ Başbakanı Garry Conille altı ay sonra görevden alındı.

Haiti'de şiddet olaylarının artması ve düzenin yeniden tesisi amacıyla kurulan Geçiş Konseyi, 28 Mayıs 2023'te atanan Başbakan Garry Conille'i görevden aldı. Konsey, Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi atadı.

Geçiş Konseyi'nin 9 üyesinden 8'i, Garry Conille'in görevden alınmasına karar veren kararnameleri imzaladı. Conille, yaklaşık 6 ay boyunca başbakanlık görevini yürüttü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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