Hafız Esad'ın mezarı açılıp kemikleri kaçırıldı iddiası
Devrik Suriye lideri Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın memleketi Lazkiye Kardaha'daki mezarı açılarak kemikleri kaçırıldığı iddia edildi. Hafız Esad'ın mezarı daha önce de ateşe verilmişti.
Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'ın babası Hafız Esad'ın Lazkiye'de bulunan mezarı açılarak kemikleri kaçırıldı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan saldırının ardından kemiklerin akıbeti bilinmiyor.
Rus basınına göre, sosyal medyada yayılan görüntü ve fotoğraflarda, Esad'ın anıt mezarında yer alan süslü mezar taşının yerinde büyük bir boşluk olduğu görülüyor.
Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarı geçtiğimiz aralık ayında ateşe verilmiş ve tahrip edilmişti.