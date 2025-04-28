Hafız Esad'ın mezarı açılıp kemikleri kaçırıldı iddiası

Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'ın babası Hafız Esad'ın Lazkiye'de bulunan mezarı açılarak kemikleri kaçırıldı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan saldırının ardından kemiklerin akıbeti bilinmiyor.

Rus basınına göre, sosyal medyada yayılan görüntü ve fotoğraflarda, Esad'ın anıt mezarında yer alan süslü mezar taşının yerinde büyük bir boşluk olduğu görülüyor.

Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarı geçtiğimiz aralık ayında ateşe verilmiş ve tahrip edilmişti.