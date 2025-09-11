Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural: Katar, barış müzakerelerine bir süre ara verdi

ABD gündemini yorumlayan Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Katar'ın güvenlik endişeleri nedeniyle barış sürecinden çekildiğini, Trump'ın ise bakanlık ismini değiştirerek "ABD çıkarlarını korumak için savaşa hazır" mesajı verdiğini vurguladı. Ayrıca ulusal muhafızların 30 Kasım 2025'e kadar bölgede kalacağı bilgisini paylaştı.

"KATAR'IN ARTIK GÜVENLİK ENDİŞESİ VAR"

Rona Doğan Sural, son dönemde artan saldırılar nedeniyle Katar'ın güvenlik endişesi taşıdığını belirtti. İsrail'in Katar'a yönelik saldırısından Trump'ın haberdar olup olmadığına dair ise kesin bir bilginin olmadığını aktardı.

"KATAR, BARIŞ MÜZAKERELERİNE ARA VERDİ"

Sural, Katar'ın yaşanan gelişmeler ışığında barış müzakerelerine bir süreliğine ara verdiğini ifade etti. Bu durumun bölgesel denklemleri ve diplomasi trafiğini önemli ölçüde etkileyeceğini vurguladı.

"TRUMP, SAVAŞA HAZIR OLDUĞU MESAJINI VERİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bakanlığın adını değiştirerek ülkenin çıkarlarını koruma kararlılığını ortaya koyduğunu söyleyen Sural, bunun aynı zamanda ABD'nin savaşa hazır olduğu mesajı taşıdığını kaydetti. Sural, ayrıca ulusal muhafızların 30 Kasım 2025 tarihine kadar bölgede kalmaya devam edeceğini de açıkladı.