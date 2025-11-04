Haberler

Guterres: Sudan'daki Savaş Kontrolden Çıktı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'daki savaşın kontrol dışına çıktığını ve bölgedeki durumu dünyanın en kötü insani krizlerinden biri olarak nitelendirerek ateşkes çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'daki savaşın kontrolden çıktığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar'da düzenlenen BM Zirvesi'ndeki konuşmasında, Sudan'daki son durumu değerlendirdi. Guterres, Darfur bölgesindeki Faşir kentinin Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kontrolüne girdiğini söyleyerek, bölgedeki savaşın 'kontrolden çıktığını' belirtti. Bölgedeki durumu 'dünyanın en kötü insani krizlerinden biri' olarak nitelendiren ve taraflara 'ateşkes' çağrısı yapan Guterres, "Yüz binlerce sivil bu kuşatma altında. İnsanlar yetersiz beslenme, hastalık ve şiddetten ölüyor" dedi.

Guterres, savaşı durdurmak için tüm uluslararası toplumu ve Sudan'la ilgili nüfuz sahibi olan herkesi bir araya getirmenin önemine dikkat çekti. Sudan'da ateşkese ihtiyaç olduğunu vurgulayan Guterres, "Bu tahammül edilemez katliamı durdurmamız gerekiyor. Savaşı durdurmak için olmazsa olmazlardan biri, Sudan'a daha fazla silah girmemesini sağlamak. İşlenen suçlar çok korkunç olduğu için hesap verebilirlik mekanizmaları oluşturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
