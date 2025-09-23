BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Filistinliler için devlet bir haktır, bir ödül değil" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen ' Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzey Uluslararası Konferansı'nda konuştu. Filistin heyetine ABD tarafından vize verilmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirten Guterres, "Hayallere kapılmayalım. İsrail-Filistin çatışması nesillerdir çözümsüz kaldı. Diyalog sekteye uğradı. Kararlar hiçe sayıldı. Uluslararası hukuk ihlal edildi" ifadelerini kullandı.

Guterres, Filistin'de durumun katlanılmaz olduğunu ve her geçen saat daha da kötüleştiğini vurgulayarak, "Bugün, bu kabustan kurtulmanın tek yolunu bulmak için buradayız: İsrail ve Filistin'in iki bağımsız, egemen ve demokratik devlet olarak, 1967 öncesi sınırlar temelinde, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde, barış ve güvenlikle birlikte yan yana yaşadığı, uluslararası hukuka, BM kararlarına ve diğer ilgili anlaşmalara uygun olarak her iki devletin de başkentinin Kudüs olduğu iki devletli bir çözüm için" diye konuştu.

BM'ye üye devletlerin, Filistin Devleti'ni tanıma taahhütlerini memnuniyetle karşıladığını söyleyen Guterres, iki devletli çözüme desteği artırmak gerektiğini bildirdi. Guterres, Filistin'de iki devletli çözüme alternatif olmadığına dikkat çekerek, "Açıkça söyleyelim; Filistinliler için devlet bir haktır, bir ödül değil. ve devleti reddetmek, her yerdeki aşırılıkçılar için bir hediye olacaktır" dedi.