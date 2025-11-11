Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü bildirdi.

İÇİNDE 20 PERSONEL VARDI

MSB'den yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

C130 askeri kargo uçağının temsili görseli

ENKAZA ULAŞILDI, KAZA KIRIM EKİPLERİ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçağın enkazına saat 17.00 civarında ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini duyururken, Milli Savunma Bakanlığı ise kaza kırım ekibinin bölgeye intikal ettiğini, uçağın düşme sebebinin enkazda yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacağını bildirdi.

UÇAĞIN PARÇALARI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, Kakheti bölgesine düşen uçağımıza ait parçalara ulaşıldı. Söz konusu parçalar, bölge halkı tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.