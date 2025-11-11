Haberler

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi Haber Videosunu İzle
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan'da düşen ve içinde 20 personelin bulunduğu belirtilen C130 tipi askeri kargo uçağımıza ait parçalar bölge halkı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

  • Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü.
  • Uçakta 20 personel bulunuyordu.
  • Uçağın enkazına ulaşıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü bildirdi.

İÇİNDE 20 PERSONEL VARDI

MSB'den yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağının parçalarına ulaşıldı

C130 askeri kargo uçağının temsili görseli

ENKAZA ULAŞILDI, KAZA KIRIM EKİPLERİ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçağın enkazına saat 17.00 civarında ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini duyururken, Milli Savunma Bakanlığı ise kaza kırım ekibinin bölgeye intikal ettiğini, uçağın düşme sebebinin enkazda yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacağını bildirdi.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağının parçalarına ulaşıldı

UÇAĞIN PARÇALARI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, Kakheti bölgesine düşen uçağımıza ait parçalara ulaşıldı. Söz konusu parçalar, bölge halkı tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağının parçalarına ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTürk:

uçak duşerken olan videoda uçağın kanatlarından duman çıkıyor vuruldumu uçağımız yoksa normal arıza mı rabim mekanlarını cennet etsin amin

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahin:

geçmiş olsun Türkiye

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko Seko:

Allah rahmet eylesin azerbaycan malesef türkiye için güvensiz bir ülke oldu çünki israilli ajanlar orada cirit atiyor ikinci şüphem gurcistana girdigi gibi düşüyor gurcistanda saldiri olmuş olabilir

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

Bu Uçağın içerisinde Billo Kerdoğanla Bayraktar Enişte olaydı Öyle bi sevinirdikki Neyse olan Yine Şehid Ailelerine Oldu Akkacaksarayliyla Devlet öcalan Sağolsun Gerçi Bu uçağı Birileri Bilincli Düsürdü Kokusuda Yakında Cikar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat:

Doğru hisse senetlerine yatırım yapmak her şey değildir, ancak doğru bir yatırım stratejisiyle çalışmak, yatırımınızdan büyük kazanç elde etmenin en iyi yoludur. Prof. Nelson, FY işlem sinyalleri bu yılın başından beri bana çok yardımcı oldu. Mevcut portföyüm 301.000 doların üzerinde. Portföyünüzü büyütmek istiyorsanız Telegram (Nildatrading) üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşen kargo uçağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi verdi: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Düşen uçakla ilgili acı haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu: Senin mayan bozuk

Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Dur ihtarına uymadı, aracını emniyet müdürünün üzerine sürdü

Emniyet müdürünü eziyordu! Vurularak durduruldu
Düşen kargo uçağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi verdi: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Düşen uçakla ilgili acı haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu: Senin mayan bozuk

Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Fırat Aydınus'tan gerçekleştirilen bahis operasyonu hakkında kritik uyarı

Fırat Aydınus'tan bahis operasyonu hakkında kritik uyarı
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Maden kazası davasında 2 kişi serbest kaldı, facianın nedeni belli oldu

Duruşmanın gündemine oturdu! İşte maden faciasının nedeni
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.