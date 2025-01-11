Güney Kore uçak kazasında büyük gizem, kara kutu 4 dakika önce kaydı durdurmuş

Güney Kore'de yılın son günlerinde meydana gelen uçak kazası dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havalimanı'nda uçağın pistten çıkarak duvara çarpması sonucu 179 kişinin feci bir şekilde hayatını kaybettiği kazada bütün gizemi çözecek kara kutu incelemesinde yeni gelişme yaşandı.

KARA KUTU ÇARPMADAN 4 DAKİKA ÖNCE KAYDI DURDURMUŞ

Kazanın meydana gelişin nedenine ilişkin incelemelerini sürdüren soruşturma ekibi kara kutuyla ilgili önemli bir bilgiye ulaşıldığını duyurdu.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Boeing 737-800 tipi uçağın kara kutusu çarpmadan 4 dakika önce işlevsiz kaldı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Uçak kazasının arkasında yatan tüm sorulara cevap verecek olan kara kutunun kaydı durdurması soru işaretlerine yol açtı. Kaydın neden durduğunun henüz bilinmediğini belirten yetkililer açıklamada, "CVR ve FDR verileri kaza soruşturmaları için önemli verilerdir, ancak kaza soruşturmaları çeşitli verilerin araştırılması ve analizi yoluyla yürütülür, bu nedenle kazanın nedenini doğru bir şekilde belirlemek için elimizden gelenin en iyisini yapmayı planlıyoruz" denildi.

GÜNEY KORE TARİHİNİN İKİNCİ BÜYÜK KAZASI

29 Aralık'ta meydana gelen kaza, Kore Hava Yolları'na ait bir Boeing 747'nin Guam ormanında düştüğü ve 228 kişinin hayatını kaybettiği 1997'den bu yana ülkenin en ölümcül kaza olarak tarihe geçti.