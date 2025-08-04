Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar sel getirdi: 1 can kaybı

Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar sel getirdi: 1 can kaybı
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Güney Kore'de şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, sel ve toprak kaymaları nedeniyle çeşitli bölgelerde hasarlar meydana geldiğini bildirdi.

GÜNEY Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore'nin, Güney Chungcheong, Güney Jeolla, Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Güney Jeolla eyaletinin Muan bölgesinde dün bir kişinin sel sularına kapılarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, sel ve toprak kaymaları sonucu birçok noktada hasar meydana geldiğini açıkladı.

Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), Güney Gyeongsang ve çevresinde bugün de yağışların süreceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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