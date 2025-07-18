Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar 4 Ölüme ve 1300 Tahliyeye Sebep Oldu

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Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 1300'den fazla kişi tahliye edildi. Yetkililer, heyelan ve ani sel riskine karşı uyarılarda bulundu.

GÜNEY Kore'de etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybetti.

Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1300'den fazla kişinin de tahliye edildiği bildirildi. Ülkenin batı kıyısındaki Seosan'da 400 milimetreden fazla, Gwangju'da da 426 milimetre yağış kaydedildi.

Yetkililer, şiddetli yağışların devam edeceği uyarısında bulunarak, heyelan ve ani sel riskine karşı halkı nehir kenarları, dik yamaçlar ve yer altı alanlarından uzak durmaya çağırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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