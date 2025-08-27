Güney Kore'de Eski Başbakan Han Duck-soo'nun Tutuklama Emri Reddedildi

Güney Kore'de bir mahkeme, eski Başbakan Han Duck-soo'nun tutuklama emrini, hukuki ihtilaf olabileceği gerekçesiyle bozdu.

Güney Kore'de bölge mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un geçen yıl aralıkta yapılan sıkıyönetim girişimine katılmak veya destek vermekle suçlanan eski Başbakan Han Duck-soo'nun tutuklanması için çıkarılan emri bozdu. Özel Savcı Cho Eun-suk'un ekibi, eski Başbakan Han için tutuklama emri talep etti. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Cho'nun ekibi tarafından talep edilen tutuklama emrini, şüphelinin eylemlerinin yasal değerlendirmesi ve önemli gerçekler konusunda hukuki ihtilaf olabileceği gerekçesiyle reddetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
