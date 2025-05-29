Güney Kore'de Donanma Uçağı Düştü, 4 Mürettebat Hayatını Kaybetti

Güney Kore'de Donanma Uçağı Düştü, 4 Mürettebat Hayatını Kaybetti
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Güney Kore'nin güneydoğusundaki Pohang kentinden havalanan donanma uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü. Uçaktaki 4 mürettebatın hayatını kaybettiği, sivil kaybın olmadığı açıklandı.

GÜNEY Kore'nin güneydoğusunda düşen donanma uçağındaki 4 mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore donanmasına ait P-3 tipi bir devriye uçağının, ülkenin güneydoğusundaki Pohang kentinden TSİ 7.43'te havalandıktan sonra henüz bilinmeyen nedenle düştüğü kaydedildi. Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, donanmaya ait uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü ve uçaktaki 4 mürettebatın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, sivil kaybın olmadığı ve kazanın nedeninin araştırılması için bir ekip kurulduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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