Güney Kore'de Donanma Uçağı Düştü, 4 Mürettebat Hayatını Kaybetti
Güney Kore'nin güneydoğusundaki Pohang kentinden havalanan donanma uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü. Uçaktaki 4 mürettebatın hayatını kaybettiği, sivil kaybın olmadığı açıklandı.
GÜNEY Kore'nin güneydoğusunda düşen donanma uçağındaki 4 mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.
Güney Kore donanmasına ait P-3 tipi bir devriye uçağının, ülkenin güneydoğusundaki Pohang kentinden TSİ 7.43'te havalandıktan sonra henüz bilinmeyen nedenle düştüğü kaydedildi. Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, donanmaya ait uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü ve uçaktaki 4 mürettebatın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, sivil kaybın olmadığı ve kazanın nedeninin araştırılması için bir ekip kurulduğu bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya