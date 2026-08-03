Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar: 3 Can Kaybı, Daegu'da 40,9 Derece Tarihi Rekor
Güney Kore'de ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji İdaresi, Daegu kentinde hava sıcaklığının 40,9 dereceye ulaşarak 1942'den bu yana ilk kez 40 dereceyi aştığını bildirdi. Yetkililer, sıcaklık kaynaklı rahatsızlıklara karşı vatandaşları uyardı.
GÜNEY Kore'de ülkenin birçok bölgesinde aşırı sıcaklıkların yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.
Güney Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), ülkenin güneydoğusundaki Daegu kentinde hava sıcaklığının 40,9 dereceye ulaşarak 1942'den bu yana ilk kez 40 dereceyi aştığını açıkladı. Yetkililer, aşırı sıcaklara bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı