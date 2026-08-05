Güney Kore'de Aşırı Sıcaklıklar: Ölü Sayısı 21'e Yükseldi
Güney Kore'de aşırı sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı. Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı, mayıs ortasından bu yana 2 bin 441 kişinin sıcaklıkla bağlantılı rahatsızlıklar nedeniyle acil servislere başvurduğunu açıkladı.
GÜNEY Kore'de, aşırı sıcaklıkların yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan (KDCA) yapılan açıklamada, mayıs ortasından itibaren toplam 2 bin 441 kişinin sıcaklıkla bağlantılı rahatsızlıklar nedeniyle acil servislere başvurduğu belirtildi. Açıklamada bu yıl aşırı sıcaklıklara bağlı olarak 21 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı