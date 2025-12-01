Güney Kore'de 120 Bin Kameranın Hacklenmesi: Dört Kişi Tutuklandı

Güney Kore'de, ev ve işyerlerinde bulunan 120 binden fazla video kamera hackleyerek görüntüleri sattıkları iddiasıyla dört kişi tutuklandı.

Bu kişilerin ev içi kameraları cinsel istismar amacıyla hackledikleri değerlendiriliyor.

Pazar günü olayla ilgili Güney Kore kamuoyuna açıklama yapan emniyet, zanlıların, internet üzerinden takip edilebilen kameraların güvenlik açıklarından yararlandığını kaydetti.

Kapalı devre çalışan güvenlik kameralarından daha ucuz bir alternatif olan ev kameraları, internet ağı üzerinden hizmet veriyor.

Çoğunlukla çocukların ve evcil hayvanların güvenliğini izlemek için kullanılıyor.

Güney Kore'de hacklenen kameralar arasında, çok sayıda hane ile pilates stüdyosu ve bir kadın doğum kliniğinin de bulunduğu bildirildi.

Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı, dört şüphelinin örgüt olmadıklarını ve birbirlerinden bağımsız hareket ettiklerini açıkladı.

Şüphelilerden birinin 63 bin kameraya sızdığı ve 545 cinsel içerikli video elde ettiği açıklandı.

Bu şüphelinin bu görüntüleri 35 milyon won (12 bin 235 dolar) karşılığında sattığı belirlendi.

Diğer bir şüpheliyse 70 bin kamerayı hackleyerek, 648 videodan 18 milyon won elde etti.

Bu iki şüphelinin, röntgencilik görüntülerinin yer aldığı bir internet sitesinde geçen yıl yayınlanan tüm içeriğin %62'sinden sorumlu olduğu aktarıldı.

Güney Kore polisi bu web sitesini engellemek ve kapatmak için de harekete geçti.

Ayrıca, site üzerinden içerik satın alıp, içerikleri izlediklerinden şüphelenilen üç kişi daha gözaltına alındı.

Kurbanlara ulaşılıyor

Ulusal Polis Teşkilatı Siber Soruşturma Direktörü Park Woo-hyun, "IP kamera korsanlığı ve yasadışı film çekimi, kurbanlara büyük acılar yaşatıyor ve bu nedenle ciddi suçlar" dedi.

"Bunları, sıkı soruşturmalarla ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.

"Yasadışı çekilmiş videoları izlemek ve bulundurmak da ciddi suçlardır, bu nedenle bunları etkin bir şekilde araştıracağız" diyerek de soruşturmanın yayılabileceğine işaret etti.

Yetkililer, 58 adreste kurbanların bizzat ziyaret edilerek bilgilendirildiğini aktardı.

Ev kameralarının şifrelerinin değiştirilmesi sağlandı.

Polis etkilenmiş olabilecek diğer kişileri tespit etmek için de çalışıyor.

Ulusal Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, "Her şeyden önce, evlerine veya işyerlerine IP kamera taktıran bireysel kullanıcıların dikkatli olmaları ve erişim şifrelerini derhal ve düzenli olarak değiştirmeleri hayati önem taşıyor" denildi.