Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor
İran'ın İngiliz hava üssünü vurmasının ardından Güney Kıbrıs'ta alarm verildi. Ülkenin ikinci büyük havalimanı olan BAF Havalimanı tahliye edildi. Gelen görüntüler ülkedeki kaosu gözler önüne serdi.
- Güney Kıbrıs'taki BAF Havalimanı güvenlik tehdidi nedeniyle acil kodla tahliye edildi.
- BAF Havalimanı Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanıdır.
- Havalimanında uçuşlar durduruldu ve terminal boşaltıldı.
İran'ın bölgedeki İngiliz askeri noktalarını hedef almasının ardından, Güney Kıbrıs'ta güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarıldı. Limasol yakınlarındaki RAF Akrotiri hava üssüne yönelik İHA saldırılarının ardından, sivil havacılıkta da hareketli saatler yaşandı.
GÜNEY KIBRIS'TA HAVALİMANINI TAHLİYE ETTİLER
Güvenlik tehdidi nedeniyle ülkenin ikinci büyük havalimanı olan BAF Havalimanı acil kodla tahliye edildi. Uçuşların durdurulduğu ve terminalin boşaltıldığı anlarda yolcular arasında kısa süreli panik yaşanırken, bölgedeki askeri hareketlilik ve güvenlik önlemleri artırıldı.
Kaynak: Haberler.com