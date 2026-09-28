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Güney Afrika'da eğlence mekanlarına kanlı baskın! 3 ayrı saldırıda 31 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

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Güney Afrika'da eğlence mekanlarına kanlı baskın! 3 ayrı saldırıda 31 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
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Güney Afrika'nın Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde düzenlenen üç ayrı silahlı saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Carletonville yakınlarındaki Wedela'da 8 saldırganın eğlence mekanına ateş açtığı saldırıda 17 kişi öldü, saldırganlar iki araçla kaçtı. Cape Town'da bir eğlence mekanına düzenlenen baskında 10, Khayelitsha'da bir otomobile açılan ateşte 4 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde düzenlenen üç silahlı saldırıda 31 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

EĞLENCE MEKANINA 8 SALDIRGAN ATEŞ AÇTI

Güney Afrika Polisi, Gauteng eyaletinin Carletonville kenti yakınlarındaki Wedela bölgesinde 8 saldırganın, uzun namlulu silahlarla ve tabancalarla eğlence mekanına ateş açtığını duyurdu. Saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırganların iki araçla olay yerinden kaçtıkları bildirildi.

CAPE TOWN'DA İKİ AYRI SALDIRI

Western Cape eyaletinin Cape Town kentinde ise sabah saatlerinde silahlı saldırganlar, bir eğlence mekanını bastı. Saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Western Cape Polisi olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Cape Town kentinin Khayelitsha bölgesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda da 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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