Güney Afrika'da yıldırım düştü: 2 ölü

Pretoria yakınlarındaki bir festival alanına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi tedavi altına alındı.

GÜNEY Afrika'da festival alanına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'nın Pretoria kentinin yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Mathibestad köyü yakınlarındaki festival alanına yıldırım düştüğü bildirildi. Yetkililer, yıldırımdan etkilenen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 150 kişinin tedavi altına alındığını açıkladı. Yaralılardan durumu kritik olan 13 kişinin farklı bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
