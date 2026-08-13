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Tam Güneş Tutulması Kuzey Yarımküre'de Gözlendi

Tam Güneş Tutulması Kuzey Yarımküre'de Gözlendi
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Ay'ın Güneş'i tamamen örttüğü tam Güneş tutulması, Kuzey Yarımküre'nin Grönland, İzlanda, kuzey Rusya ve İspanya gibi bölgelerinde gözlendi. İspanya'da bir asrı aşkın süredir ilk kez yaşanan bu doğa olayı büyük ilgi gördü; milyonlarca kişi açık alanlarda toplanarak gökyüzü gösterisini izledi. NASA, tutulmanın aşamalarını ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'in önünden geçişini kaydetti. Tutulma sırasında Güneş'in koronası belirginleşti.

(ANKARA) - Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'in diskini tamamen örttüğü tam Güneş tutulması, Kuzey Yarımküre'nin bazı bölgelerinde gözlendi. Tutulmanın tam evresi Grönland, İzlanda, kuzey Rusya ve İspanya'nın bazı kesimlerinden izlenirken, Güneş'in bir bölümünün örtüldüğü parçalı tutulma görüldü.

Dünyanın farklı noktalarından izlenen Güneş tutulması sırasında, Ay'ın Güneş'i örtmesiyle ortaya çıkan görüntüler NASA tarafından kaydedildi. NASA'nın paylaştığı karelerde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'in önünden geçişi de yer aldı.

Tutulma özellikle İspanya'da büyük ilgi gördü. İspanya'nın bazı bölgelerinde bir asrı aşkın sürenin ardından ilk kez tam Güneş tutulması gözlenirken, milyonlarca kişi gökyüzü olayını izlemek için meydanlarda, sahillerde ve açık alanlarda toplandı. Ay'ın Güneş'i tamamen kapattığı bölgelerde gökyüzü kısa süreliğine kararırken, Güneş'in normal şartlarda görülmesi zor olan dış atmosferi "korona" belirgin hale geldi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) de tutulmanın farklı aşamalarını görüntüledi. NASA HQ Photo tarafından yayımlanan karelerde Güneş'in giderek hilal biçimini alması, tam tutulma sırasında koronasının ortaya çıkması ve parçalı tutulma sırasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Güneş'in önünden geçişi yer aldı.

Kaynak: ANKA
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