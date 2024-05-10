Güneş'teki şiddetli patlama ABD'de jeomanyetik fırtınaya yol açtı

Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, ABD'nin Charlotte kentinde son 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu.

Bilim insanları, bu tür şiddetli güneş fırtınalarının nadir olduğunu ve genellikle Güneş aktivitesinin en yüksek olduğu dönemlerde gerçekleştiğini belirtirken ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) uyarı geldi.

ACİL DURUM UYARISI YAYINLADILAR

Acil durum uyarısında "Jeomanyetik fırtınalar Dünya'ya yakın yörüngedeki ve Dünya yüzeyindeki altyapıyı etkileyebilir." ifadelerine yer verilirken, fırtınanın iletişimi olumsuz yönde etkileyebileceği, elektrik şebekesini, navigasyonu, radyo ve uydu operasyonlarını potansiyel olarak bozabileceği söylendi.

"KUTUP IŞIKLARI GÜNEY BÖLGELERDE GÖRÜLEBİLİR"

Jeomanyetik fırtınaların aynı zamanda kutup ışıklarını da tetikleyebileceği aktarılırken, şiddetli bir jeomanyetik fırtınanın, kutup ışıklarının Alabama ve Kuzey Kaliforniya kadar güneyde görülme potansiyelini de içerdiği bildirildi.