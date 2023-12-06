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Güneş'in yüzeyinde kara delik açıldı, radyasyon akımları Dünya'ya doğru geliyor

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Bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, Güneş'in yüzeyinde karanlık bir delik açıldığı bildirildi. Son 24 saatte 800 bin kilometre genişliğe ulaşan delikten, jeomanyetik fırtınalarla ortaya çıkan radyasyon akımlarının hızlı bir şekilde Dünya'ya yayıldığı belirtildi.

Güneş'te devasa büyüklükte bir karanlık delik oluştu. Bilim insanları, karanlık delikten Dünya'ya doğru radyasyon akımlarının yayıldığını duyurdu.

SON 24 SAATTE 800 BİN KİLOMETRE GENİŞLİĞE ULAŞTI

Koronal delik olarak bilinen 60 Dünya büyüklüğündeki dev karanlık bölgenin, 2 Aralık'ta şekillendiği ve son 24 saat içinde yaklaşık 800 bin kilometre genişliğe ulaştığı bildirildi. Güneşin üzerinde açılan kara deliğin 4 Aralık'tan bu yana doğrudan Dünya'ya yönelmiş durumda olduğu kaydedildi.

Güneş'in yüzeyinde kara delik açıldı: Dünya'ya radyasyon akımları gelmeye başladı

DÜNYA'YA RADYASYON AKIMLARI GELİYOR

Kara delik nedeniyle güneş rüzgarı olarak da bilinen alışılmadık derecede hızlı radyasyonun, güçlü akımlarını Dünya'ya doğru püskürttüğü ortaya çıktı.

En son mart ayında ortaya çıkan son koronal delik, Dünya'da son yılların en güçlü jeomanyetik fırtınasına neden olmuştu. Yeni deliğin ne kadar süre duracağı bilinmezken, koronal deliklerin 27 günden daha uzun süre dayandığı görülmüştü.

Güneş'in yüzeyinde kara delik açıldı: Dünya'ya radyasyon akımları gelmeye başladı

KARA DELİK VE GÜNEŞ FIRTINASI NASIL OLUŞUYOR?

Bilim insanları, Güneş'teki patlamaların birkaç yıl içinde giderek artacağını ve zirve noktasına ulaşacağını tahmin ediyor. Uzmanlar, söz konusu geçici deliklerin Güneş'teki manyetizmanın aniden değişmesiyle meydana geldiğini ve yıldızın üst yüzeyindeki radyoaktif plazmanın uzay boşluğuna fırlatılmasına neden olduğunu belirtiyor. Bu da radyoaktif plazma parçacıklarının uzayda yol alarak Dünya'ya ulaşmasına neden olurken, parçacıklar da Güneş fırtınası olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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