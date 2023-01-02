Gümrükte kan donduran olay! ABD'ye gönderilen kutunun içinden çocuk kafası çıktı

Arjantin'den ABD'ye gönderilen kutu, gümrükte görevlilerin dikkatini çekti. Kutuyu açan yetkililer, 9-12 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğa ait kafa ve Örümcek Adam maskesi buldu.

Arjantin'de kan donduran bir olay meydana geldi. ABD'ye gönderilen bir kutu, gümrükte nakliye sırasında görevlilerin dikkatine takıldı.

ÇOCUK KAFASI VE MASKE ÇIKTI

Kutuyu açan görevliler, uzun süre ölmüş olan, 9 ila 12 yaşları arasında olduğu düşünülen bir çocuğun gazlı beze sarılmış kafasını gördü. Büyük bir şok yaşayan yetkililer korkunç olay karşısında şaşkına döndü. Kutunun içinde ayrıca bir de Örümcek Adam maskesi bulundu.

ABD'Lİ KADIN ÜNLÜNÜN ADRESİ VERİLMİŞ

Kutunun, realite şovlarına katıldığı bilinen Amerikalı bir kadın ünlünün adresine gönderilmek istendiği öğrenildi. Kutuyu gönderenin ise sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Arjantin'deki yetkililer şimdi kutunun gönderilmesini ABD'li kadın tarafından talep edildiğini mi yoksa kutunun bilgisi dışında mı gönderildiğini araştırıyor.