Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi
Orta Amerika ülkesi Guatemala felaketi yaşıyor. Başkentteki Fuego Yanardağı'nın patlamasıyla dumanlar 2 bin metrenin üzerine çıkarken yetkililer 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Bölgedeki bir otoyol kapatılırken, 39 okulda eğitime ara verildi.
Guatemala'nın başkenti Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın patlamasıyla 2 bin metrenin üzerine çıkan dumanlar, yanardağın güney yamacına doğru yayılan kül bulutları oluşturdu. Yetkililer, 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
39 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Ulusal Afet Önleme Merkezi, yanardağ yakınındaki 3 bölgede yaşayanların barınaklara taşındığını duyurdu. Yanardağın patlamaya devam edeceğini belirten yetkililer, bölgedeki bir otoyolun kapatıldığını ve 39 okulda eğitime ara verildiğini de aktardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya