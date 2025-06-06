Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi

Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi
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Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi
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Orta Amerika ülkesi Guatemala felaketi yaşıyor. Başkentteki Fuego Yanardağı'nın patlamasıyla dumanlar 2 bin metrenin üzerine çıkarken yetkililer 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Bölgedeki bir otoyol kapatılırken, 39 okulda eğitime ara verildi.

Guatemala'nın başkenti Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın patlamasıyla 2 bin metrenin üzerine çıkan dumanlar, yanardağın güney yamacına doğru yayılan kül bulutları oluşturdu. Yetkililer, 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Guatemala'da Fuego Yanardağı Patladı: 500'den Fazla Kişi Tahliye Edildi

39 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ulusal Afet Önleme Merkezi, yanardağ yakınındaki 3 bölgede yaşayanların barınaklara taşındığını duyurdu. Yanardağın patlamaya devam edeceğini belirten yetkililer, bölgedeki bir otoyolun kapatıldığını ve 39 okulda eğitime ara verildiğini de aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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