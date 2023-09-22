Guantanamo'da 11 Eylül sanığına idam cezası duruşması ertelendi

Guantanamo Körfezi'ndeki askeri hapishanede bir askeri yargıç, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili suçlanan beş sanıktan birinin idam cezası davasında duruşmaya çıkacak durumda olmadığına hükmetti. Sanık Remzi bin el Şibh'e travma sonrası stres bozukluğu ve buna bağlı psikotik özellikler ve sanrısal bozukluk teşhisi konuldu.

Ece Göksedef / BBC News

Guantanamo Körfezi'ndeki askeri hapishanede bir askeri yargıç, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili suçlanan beş sanıktan birinin idam cezası davasında duruşmaya çıkacak durumda olmadığına hükmetti.

Sanık Remzi bin el Şibh'e travma sonrası stres bozukluğu ve buna bağlı psikotik özellikler ve sanrısal bozukluk teşhisi konuldu.

Avukatı uzun süredir müvekkilinin "CIA tarafından işkence gördüğünü" iddia ediyordu.

El Şibh'in bugün ön duruşmaya çıkması bekleniyordu.

Küba'nın doğusundaki ABD üssünde Albay Matthew McCall, doktorların Ağustos ayında, El Şibh'in psikolojik olarak savunma yapabilecek durumda olmadığı yönündeki değerlendirmesini kabul etti.

New York Times'ın aktardığına göre doktorlar heeti, El Şibh'in sanrısal ve psikotik hale geldiğini ve davanın doğasını anlayamaz durumda olduğunu belirtti.

25 Ağustos'ta yargıca sunulan bir rapora göre bu durum, El Şibh'i mahkemeye çıkma veya suçu kabul etme konusunda yetersiz kılıyor.

Bugün, aralarında 11 Eylül saldırılarının mimarı olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed'in de bulunduğu dört sanığın mahkemede hakim karşısına çıkması planlanıyordu.

Duruşmadan önce Albay McCall, El Şibh'in davadan alınmasına karar verdi.

Diğer dört sanıkla ilgili duruşmaların planlandığı gibi yapılması bekleniyor.

Beş sanık, 2001 yılında New York City, Pentagon ve Pensilvanya'da yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne yol açan uçak kaçırma olaylarını planlamakla suçlanıyor.

51 yaşındaki Yemenli El Şibh, 2002 yılının Eylül ayında Pakistan'da tutuklanmış ve 2006 yılında Guantanamo Körfezi'ne nakledilmişti.

Avukatları, El Şibh'in CIA tarafından işkence gördüğünü ve "uykudan mahrum bırakma, suyla boğma ve dayağı da içeren, teşkilatın 'gelişmiş sorgulama teknikleri' olarak adlandırdığı yöntemler sonucunda delirdiğini" söyledi.

ABD medyasına göre, El Şibh'in durumu 2008 yılında ilk kez mahkemeye çıktığından bu yana sorun teşkil ediyor. Sanığın bazı duruşmalarda mahkeme düzenini bozduğu belirtiliyor.

El Şibh, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne çarpan iki yolcu uçağından birini kaçıran, Almanya'nın Hamburg kentindeki El Kaide hücresinin örgütlenmesine yardım etmekle suçlanıyor.

Küba’daki Guantanamo Kampı, 11 Eylül saldırılarından sonra, 2002’de dönemin Amerikan Başkanı George Bush tarafından yabancı terör zanlılarını tutmak için kurulmuştu.

Kampın işkenceye vardığı iddia edilen sorgulama yöntemleri ve sanıkların yargılanmadan uzun süre tutuklu kalması nedeniyle Bush yönetiminin 'teröre karşı savaşı' kapsamında bazı aşırılıkları sembolize ettiği söyleniyor.