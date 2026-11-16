GTA 6 hacker'ı suçunu kabul etti: Oyunu otel odasındaki televizyondan sızdırmıştı

Merakla beklenen Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) yayımlanmamış görüntülerini çalıp internete sızdıran hacker, İngiltere'de hâkim karşısında bütün suçlamaları kabul etti. BBC'nin haberine göre 21 yaşındaki Oxfordlu Arion Kurtaj, oyunun yapımcısı Rockstar Games'e şantaj yapmaya çalışmak dahil bir dizi siber suçtan suçlu olduğunu Woolwich Kraliyet Mahkemesi'nde söyledi.

Kurtaj, Rockstar Games'e ve başka şirketlere yönelik saldırıları 16 ve 17 yaşındayken, Lapsus$ adlı hacker grubuyla birlikte gerçekleştirmişti. Savcılık onu gençlerden oluşan grubun "önde gelen ismi" olarak tanımladı. Cezası ileri bir tarihte açıklanacak.

OTEL ODASINDAKİ TELEVİZYONDAN ŞİRKETİ HACKLEDİ

Kurtaj, Rockstar Games'in sistemlerine 2022'de, başka hack suçları nedeniyle kefaletle serbest ve polis koruması altındayken girdi. Bitcoin birikimi yüzünden kendisini tehdit eden rakip hackerlardan korunması için Bicester'da bir otele yerleştirilmiş, bilgisayarına da el konulmuştu.

Genç hacker saldırıyı, otel odasındaki televizyona taktığı bir Amazon Fire Stick ile Bluetooth klavye ve fare kullanarak yaptı. Şirketin iç verilerini ve henüz tamamlanmamış oyundan yaklaşık 60 dakikalık oyun içi görüntü içeren 90 klibi çaldı.

24 SAAT SÜRE VERDİ, KLİPLERİ YAYIMLADI

Kurtaj ardından şirketin iç yazışma sistemi Slack'e girerek "Rockstar 24 saat içinde benimle Telegram'dan iletişime geçmezse kaynak kodunu yayımlamaya başlayacağım" mesajını bıraktı. Şirket iş birliği yapmayı reddedince klipleri ve kaynak kodunu bir forumda paylaştı.

Rockstar Games, saldırının ardından toparlanmanın şirkete 5 milyon dolara ve binlerce saatlik çalışan mesaisine mal olduğunu açıkladı. Şirkete göre sızıntı, oyundaki oynanabilir karakterlerden birinin kadın olduğunu da ilk kez ortaya çıkardı; şirket bu bilgiyi pazarlama için gizli tutuyordu.

UBER VE REVOLUT DA HEDEFLERİ ARASINDAYDI

Kurtaj'ın kabul ettiği suçlar arasında BT/EE, Revolut ve Uber'e yönelik saldırılar da var. Bu şirketlere verdiği zararın yaklaşık 10 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor. Savcılığa göre grup, çalınan verilerle kripto para yatırımcılarını hedef alarak en az 300 bin dolar çaldı.

Doktorlar daha önce Kurtaj'ın ağır otizmi nedeniyle olağan bir yargılamaya katılamayacağına karar vermiş, mahkeme Aralık 2023'te süresiz olarak güvenlikli bir hastanede tutulmasına hükmetmişti. Geçen yılın sonundaki değerlendirmede yargılanabilecek durumda olduğu sonucuna varıldı ve Kurtaj ocak ayında cezaevine nakledildi. Cezaevindeyken polise alaycı bir mesaj gönderdikten sonra cep telefonuyla yakalandığı da mahkemede anlatıldı.

Kaynak: BBC