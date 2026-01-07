Haberler

Grönland ve Danimarka, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşme talep etti

Grönland ve Danimarka, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşme talep etti
Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşme isteğinde bulunduklarını açıkladı. Görüşmeye Danimarka Dışişleri Bakanı'nın da katılması planlanıyor.

GRÖNLAND ve Danimarka hükümetlerinin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşme talep ettikleri bildirildi.

Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'e ilişkin açıklamalarının ardından Grönland ve Danimarka olarak ABD Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiklerini duyurdu. Motzfeldt, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yakın zamanda bir görüşme talep ettiklerini belirterek, görüşmeye Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in de katılmasının planlandığını aktardı. Motzfeldt, daha önce Rubio ile görüşme talep etmelerine rağmen bunun gerçekleşmediğini de ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
