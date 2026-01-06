Haberler

Grönland Başbakanı Nielsen: ABD ile iş birliğini sürdürme amacındayız

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD ile güven ve iş birliğini devam ettirmek istediklerini belirtti, halkın endişelenmemesi gerektiğini vurguladı.

GRÖNLAND Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, "ABD ile uzun yıllardır devam eden güven ve iş birliğini sürdürme amacındayız" dedi.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, başkent Nuuk'ta basın toplantısı düzenledi. Nielsen, özel bir durumla karşı karşıya olduklarını söyleyerek, "Son gelişmeler ışığında halkın endişelenmesi anlaşılabilir bir durum fakat buna gerek yok. Grönland, 'doğru kanallar' aracılığıyla ABD ile diyaloğu sürdürme arayışında. ABD ile uzun yıllardır devam eden güven ve iş birliğini sürdürme amacındayız" ifadelerini kullandı.

Hem toplum olarak hem de müttefiklerle birlik içinde hareket etmeleri gerektiğini belirten Nielsen, NATO ile iş birliğini de genişletmek istediklerini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
