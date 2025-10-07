Haberler

Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt

Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel Sumud Filosu'na katılan ve İsrail tarafından alıkonulan aktivist Greta Thunberg, cezaevinde kendisine istismarda bulunulup bulunulmadığına yönelik soruya çarpıcı bir yanıt verdi. Thunberg "İsrail'in hapishanede yaptığı kötü muamele ve istismarlardan bahsedebilirim ama konu bu değil. Konu İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği kasıtlı soykırım. Bir milleti yok etmeye çalışıyorlar" dedi.

Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan, ardından İsrail'in sınır dışı ettiği Thunberg ve çok sayıda aktivist Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda karşılandı.

Thunberg, burada yaptığı açıklamada, uluslararası topluma ve hükümetlere tepki göstererek, İsrail'in işlediği savaş suçlarını engellemek adına en ufak bir adım atmadıklarını söyledi.

"İSRAİL'İN YAPTIĞI İSTİSMARLARDAN BAHSEDEBİLİRİM AMA..."

Thunberg ayrıca, "Hükümetler yapamayınca halklar devreye girdi. Sözde beni temsil eden liderler soykırım, ölüm ve yıkımı körüklemeye devam ediyor. Onlar beni temsil etmiyor." ifadelerini kullanırken; "İnanın İsrail'in hapishanede yaptığı kötü muamele ve istismarlardan bahsedebilirim ama konu bu değil. Konu İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği kasıtlı soykırım. Gözümüzün önünde bir milleti yok etmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı. Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu. Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü

Minibüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Türkiye'nin yanı başında kanlı çatışma! Bilanço her dakika ağırlaşıyor

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Bilanço her dakika ağırlaşıyor
Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesi sonrasında Ankara'da büyük operasyon! 23 kişi gözaltında

Şafak baskınıyla tek tek gözaltına alındılar
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCüneyt Işık:

Pkk yı destekleyince bu medya çocuğu kötülenir, gazzeyi destekleyince alkışlanır. Dünyanın doğrusu kayıp , yanlışları her yerde...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAta_Mete:

Bölge ülkeleri ve ABD yıllardır Filistini istismar etti,katletti,haritadan sildi diyor garibim,bizimkiler gibi kanal kanal gezip'ay cimcik,ay pandik'demiyor!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki çocuk, ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı

16 yaşındaki çocuk, ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doğurdu
Esad rejimi sonrası Suriye'de ilk seçim! İşte sonuçlar

Esad rejimi sonrası Suriye'de ilk seçim! İşte sonuçlar
İran'da 10 trilyon fitküp doğal gaz rezervi keşfedildi

Komşuda Rusya'nın uykularını kaçıracak keşif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.