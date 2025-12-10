Haberler

Grammy adayı şarkıcı Jubilant Sykes evinde katledildi! Oğlu tutuklandı

Grammy adayı şarkıcı Jubilant Sykes evinde katledildi! Oğlu tutuklandı
Güncelleme:
Grammy'ye aday gösterilen 71 yaşındaki şarkıcı Jubilant Sykes, Kaliforniya'daki evinde bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak, Santa Monica polisi Sykes'in oğlu Micah'ı cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Polisin yaptığı açıklamaya göre, ünlü şarkıcının oğlu tutuklanacak.

  • Grammy adayı şarkıcı Jubilant Sykes, Kaliforniya'daki evinde bıçaklanarak 71 yaşında öldü.
  • Sykes'ın 31 yaşındaki oğlu Micah Sykes, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı ve tutuklanacak.
  • Polis, olay yerinde bir silah ele geçirdi ve soruşturma devam ediyor.

Grammy'ye aday gösterilen şarkıcı Jubilant Sykes, Kaliforniya'daki evinde bıçaklanarak öldürülmesinin ardından 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Salı günü yaptıkları açıklamada, sanatçının 31 yaşındaki oğlu Micah Sykes'ın cinayet şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Santa Monica Polis Departmanı'na göre ekipler, Pazartesi gecesi bir saldırı ihbarı üzerine 911 çağrısına yanıt vererek belirtilen adrese ulaştı.

POLİS SORUŞTURMANIN SÜRDÜĞÜNÜ BELİRTTİ

Polisin açıklamasına göre, ekipler eve girdiklerinde Sykes'ı ağır bıçak yaralarıyla buldular ve olay yerine gelen sağlık görevlileri, sanatçının hayatını kaybettiğini belirledi.

Grammy adayı şarkıcı Jubilant Sykes evinde katledildi! Oğlu tutuklandı

The Guardin'ın haberine göre, açıklamada, Micah Sykes'ın olay sırasında evde olduğu ve herhangi bir olay yaşanmadan gözaltına alındığı ifade edildi.

Polis, olay yerinde bir silah ele geçirildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Olayın koşulları hâlâ araştırılıyor. Şüpheli, cinayet suçlamasıyla tutuklanacak ve dosya değerlendirilmek üzere Los Angeles Bölge Savcılığı'na iletilecek," dedi.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Dünya
