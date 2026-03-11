Haberler

Graham'dan İspanya'nın "İsrail" kararına sert tepki

Graham'dan İspanya'nın 'İsrail' kararına sert tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li Senatör Lindsey Graham, İspanya'nın İsrail büyükelçisini çekmesine sert sözlerle tepki gösterdi. Graham, "İspanya'nın İsrail'deki büyükelçisini kalıcı olarak geri çağırmasını kabullenemiyorum. İspanya NATO üyesi; ABD ve İsrail ise İsrail'in yok edilmesini isteyen İran rejimine karşı ortak operasyon yürütüyor." dedi.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İspanya'nın İsrail'deki büyükelçisini kalıcı olarak geri çekme kararını sert bir dille eleştirdi.

"İSPANYA'NIN KARARINI KABULLENEMİYORUM"

İspanya'nın bir NATO üyesi olduğunu hatırlatan Graham, bu kararın bölgedeki güvenlik dengelerine zarar verdiğini belirterek, "Bir müttefikin, ortak düşmanımız olan İran rejimine karşı operasyon yürüten İsrail'e bu tavrı takınmasını kabullenemiyorum" ifadelerini kullandı.

Graham, İsrail'in savunmasının sadece bölge için değil, ABD ve diğer NATO üyeleri için de stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Graham, "Umarım İspanya'nın bu kararı İran'daki baskıcı ve fanatik rejimi cesaretlendirmez.'' dedi.

Kaynak: Haberler.com
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
Meloni'den savaşın başından beri en sert mesaj

Savaşın başından beri en sert mesaj
Süper Lig'de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti

Süper Lig devinin oynayacağı derbinin saati değişti
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun

İran, piyasaları yıkacak felaketi duyurdu: Buna hazır olun
TürkAkım ve Mavi Akım'a iki haftada 12 saldırı

Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! Son iki haftada 12 saldırı
Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar

Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı