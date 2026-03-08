Haberler

Görüntüleri paylaştılar! BAE İran İHA'sını böyle düşürmüş

Görüntüleri paylaştılar! BAE İran İHA'sını böyle düşürmüş
ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı misilleme saldırılarını sürdüren İran, bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef alırken; Birleşik Arap Emirlikleri, İran insansız hava araçlarını düşürdükleri anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla bölgeyi kan gölüne çevirdi. Başta başkent Tahran olmak üzere çok sayıda İran kentine saldıran ABD ve İsrail, sivilleri de hedef aldı.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRILARI

İran'ın yanıtı ise misilleme saldırıları oldu. İran ordusu, İsrail ve Körfez ülkelerdeki ABD üslerine saldırılar düzenledi.

BAE İRAN İHA'SINI BÖYLE DÜŞÜRMÜŞ

İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarında hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri, İran insansız hava araçlarını düşürdükleri anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

