Görüntü Türkiye'den! İsraillileri görünce, otobüste bir anda slogan atmaya başladılar
Aktarma amacıyla İstanbul Havalimanı'na gelen bir grup İsrailli yolcu, bazı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlar İngilizce, "Özgür Filistin" sloganları attı.
- İstanbul Havalimanı'nda aktarma yapan İsrailli yolculara yönelik bir grup vatandaş, otobüste 'Free Palestine' sloganları attı.
- Havalimanı güvenlik ekipleri, gerginlik yaşanmaması için çevrede önlem aldı.
- Olay, cep telefonu kamerasına kaydedildi.
İstanbul Havalimanı'nda aktarma yapmak üzere terminalde bekleyen bir grup İsrailli yolcu, bazı vatandaşların protestosuyla karşılaştı.
HAVALİMANI OTOBÜSÜNDE "ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANI ATTILAR
Gruptaki vatandaşlar, İsrailli yolcuların bulunduğu otobüste İngilizce "Free Palestine" (Özgür Filistin) sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.
Havalimanı güvenlik ekipleri, herhangi bir gerginlik yaşanmaması için çevrede önlem aldı. Gerginlik büyümeden sona ererken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Haberler.com