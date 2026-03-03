Haberler

Görüntü Türkiye'den! İsraillileri görünce, otobüste bir anda slogan atmaya başladılar

Görüntü Türkiye'den! İsraillileri görünce, otobüste bir anda slogan atmaya başladılar Haber Videosunu İzle
Görüntü Türkiye'den! İsraillileri görünce, otobüste bir anda slogan atmaya başladılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aktarma amacıyla İstanbul Havalimanı'na gelen bir grup İsrailli yolcu, bazı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlar İngilizce, "Özgür Filistin" sloganları attı.

  • İstanbul Havalimanı'nda aktarma yapan İsrailli yolculara yönelik bir grup vatandaş, otobüste 'Free Palestine' sloganları attı.
  • Havalimanı güvenlik ekipleri, gerginlik yaşanmaması için çevrede önlem aldı.
  • Olay, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İstanbul Havalimanı'nda aktarma yapmak üzere terminalde bekleyen bir grup İsrailli yolcu, bazı vatandaşların protestosuyla karşılaştı.

HAVALİMANI OTOBÜSÜNDE "ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANI ATTILAR

Gruptaki vatandaşlar, İsrailli yolcuların bulunduğu otobüste İngilizce "Free Palestine" (Özgür Filistin) sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

Havalimanı güvenlik ekipleri, herhangi bir gerginlik yaşanmaması için çevrede önlem aldı. Gerginlik büyümeden sona ererken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Haberler.com
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı

Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan çok önemli açıklama
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

Öğretmen kızını öldüren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı