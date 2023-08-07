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Görüntü Suriye'den! Esma Esad ziyaret ettiği fabrikada alkış ve güllerle karşılandı

Dünya Haberleri

İç savaşın yerle bir ettiği Suriye'de normalleşme süreci devam ederken, servis edilen bir görüntü büyük dikkat çekti. Suriye'nin resmi haber ajansı olarak bilinen SANA tarafından yayınlanan görüntülerde Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın bir tekstil fabrikasını ziyareti sırasında güller atılarak ve alkışlarla karşılandığı anlar yer aldı.

Suriye uzun yıllar süren iç savaşın ardından normalleşmeye çalışırken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük ses getirdi. Basın uzun bir aranın ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın görüntülerini servis etti.

Görüntü Suriye'den! Esma Esad ziyaret ettiği fabrikada alkış ve güllerle karşılandı

FABRİKA ZİYARETİNDE BULUNDU

Suriye Devleti'nin resmi haber ajansı SANA'nın servis ettiği görüntülerde Esma Esad'ın ülkedeki bir tekstil fabrikasına yaptığı ziyarete yer verildi.

Görüntü Suriye'den! Esma Esad ziyaret ettiği fabrikada alkış ve güllerle karşılandı

ALKIŞ VE GÜLLERLE KARŞILANDI

Esad'ın tekstil fabrikasına girişi esnasında çalışanlar tarafından alkışlarla ve atılan gül yapraklarıyla karşılanması dikkat çekti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Esma Esad Suriye Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

ceromi:

Amerikanın gazına gelip devletine baş kaldıranlar başımıza bela oldular

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