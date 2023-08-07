Görüntü Suriye'den! Esma Esad ziyaret ettiği fabrikada alkış ve güllerle karşılandı

İç savaşın yerle bir ettiği Suriye'de normalleşme süreci devam ederken, servis edilen bir görüntü büyük dikkat çekti. Suriye'nin resmi haber ajansı olarak bilinen SANA tarafından yayınlanan görüntülerde Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın bir tekstil fabrikasını ziyareti sırasında güller atılarak ve alkışlarla karşılandığı anlar yer aldı.