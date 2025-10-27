Haberler

Görüntü İran'dan! Ahlak polisi çekildi, kadın erkek birlikte eğlendi

Görüntü İran'dan! Ahlak polisi çekildi, kadın erkek birlikte eğlendi
Kadınlara yönelik kısıtlayıcı uygulamalarıyla sık sık gündeme gelen İran'da bu kez farklı bir tablo ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın "Ahlak polisi kadınları artık rahatsız etmeyecek" açıklamasının ardından ülkede toplumsal yaşam canlanmaya başladı. Sosyal medyada yayılan son görüntülerde, amatör müzisyenlerin sokak performansının kısa sürede küçük bir festivale dönüştüğü görüldü.

  • İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ahlak polisinin kadınları artık rahatsız etmeyeceğini açıkladı.
  • Ahlak polisi uygulamalarının gevşetilmesiyle İran'da toplumsal yaşamda değişimler gözlemlendi.
  • Sokakta amatör müzisyenlerin performansı halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı ve sosyal medyada milyonlarca izlendi.
  • İran'da uzun süredir yasaklar nedeniyle bastırılan kültürel enerji yeniden ortaya çıktı.
  • Pezeşkiyan, 2024 Temmuz ayında cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı ve reform sürecini başlattı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın "Ahlak polisi kadınları artık rahatsız etmeyecek" açıklamasının ardından ülkede toplumsal yaşamda gözle görülür bir değişim yaşanıyor. Ahlak polisi uygulamalarının gevşetilmesiyle birlikte sosyal hayat hareketlenirken, sokaklarda uzun zamandır görülmeyen görüntüler kayda geçti.

SOKAK PERFORMANSI FESTİVALE DÖNÜŞTÜ

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenme alan bir videoda, amatör müzisyenlerin sokakta gerçekleştirdiği performans halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Müzik eşliğinde toplanan kalabalık, şarkılara hep birlikte eşlik ederken, alkışlarla müzisyenlere destek verdi. Görüntüler, İran'da uzun süredir yasaklar nedeniyle bastırılmış olan kültürel enerjinin yeniden gün yüzüne çıktığını gösterdi.

"MÜZİK VE SANAT NEFES ALMAMIZI SAĞLIYOR"

Videoda duyulan bir vatandaş sesi ise, ülkedeki atmosferdeki değişimi özetler nitelikteydi:

"Uzun zamandır bu kadar rahat ve kalabalık bir şekilde bir araya gelememiştik. Müzik ve sanat, nefes almamızı sağlıyor."

PEZEŞKİYAN'IN REFORM MESAJLARI

2024 Temmuz ayında cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Pezeşkiyan, göreve gelir gelmez yaptığı açıklamada, "Ahlak polisi kadınları artık rahatsız etmeyecek" diyerek reform sürecinin sinyalini vermişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
