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Göç İdaresi Başkanlığı, 2024 yılında sınırdışı edilen göçmen sayısını açıkladı

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Göç İdaresi Başkanlığı, 2024 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 140 bini aştığını duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 2024 yılında sınır dışı edilen göçmen sayısına ilişkin veriler de açıklandı.

140 BİNİ AŞTI

2024 yılında 140 binin üzerinde göçmenin sınır dışı edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Düzensiz göçle mücadelemiz kapsamında düzensiz göçmenlerin tespitinden Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altında tutulması da dahil olmak üzere tüm sınır dışı süreçlerini insan hakları, hukuk ve medeniyet değerlerimiz doğrultusunda yürüttük. Etkili sınır dışı mekanizması sayesinde 2023 yılında tarihin en fazla sınır dışı sayısına ulaşmıştık. 2024 yılındaki sınır dışı sayısı, bir önceki yılı da geride bırakarak 140 bini aştı" ifadelerine yer verildi" denildi.

"GÖÇMEN KAÇAKÇILARI ADALETE TESLİM EDİLDİ"

Açıklamada ayrıca "Türkiye'nin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, kolluk kuvvetleriyle birlikte 'Kalkan' operasyon ve denetimlerinin aralıksız ve kararlılıkla gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Yakalanan göçmen kaçakçıları adalete teslim edilirken; tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerini hızla başlattık. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile birlikte 81 ilimizin tamamında, ülkemizin tüm hudut kapılarında ve Mavi Vatanımızın her yerinde düzensiz göçle mücadeleyi yeni yılda da en üst düzeyde sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Göç İdaresi Başkanlığı, 2024 yılında sınırdışı edilen göçmen sayısını açıkladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

geldi inan buna.....

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