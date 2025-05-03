Goa'daki Dini Festivalde İzdiham: 6 Ölü, 30 Yaralı

Goa'daki Dini Festivalde İzdiham: 6 Ölü, 30 Yaralı
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Hindistan'ın Goa eyaletindeki Sree Lairai Devi tapınak festivalinde çıkan izdihamda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Başbakan Modi, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

HİNDİSTAN'ın güneybatısındaki Goa eyaletinde bir tapınakta düzenlenen dini festival sırasında çıkan izdihamda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Polis yaptığı açıklamada izdihamın Goa'nın Shirgao bölgesinde bulunan Sree Lairai Devi tapınağında meydana geldiğini belirtti. Yaralanan 10 kişinin durumunun kritik olduğu ve yerel bir hastanede tedavi gördükleri belirtildi. Başbakan Narendra Modi hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yetkililer izdihamın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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