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Dünyanın en büyük müzik festivallerinden Glastonbury'nin 2027 programındaki ilk isimler açıklandı. Harry Styles, Sam Fender ve Billie Eilish festivalin ana sahnesinde üç gecenin baş isimleri olacak; Cher ise pazar öğleden sonraki "efsaneler" seansında sahneye çıkacak. BBC'nin haberine göre Harry Styles, Glastonbury'de ilk kez sahne alacak.

CHER 81 YAŞINDA REKOR KIRACAK

ABD'li pop yıldızı Cher, çoğu zaman dördüncü ana konser sayılan "efsaneler" seansının bugüne kadarki en yaşlı sanatçısı olacak ve sahneye 81 yaşında çıkacak. Bu konser, sanatçının yıl içinde Birleşik Krallık'ta bir festivalde vereceği tek konser olacak. Cher, ülkedeki son turnesini sekiz yıl önce yapmıştı.

63 yıllık kariyerinde "Believe" ve "Turn Back Time" gibi şarkılarla tanınan Cher, daha önce sahnelere veda etmekten söz etmişti. Aynı seansta önceki yıllarda Rod Stewart, Shania Twain, Diana Ross ve Kylie Minogue sahne almıştı.

1997'DEN BERİ EN GENÇ KADRO

Festivalin ilk gecesinde Sam Fender, cumartesi gecesi Harry Styles ana sahne olan Pyramid Stage'e çıkacak. Yaşları 24 ile 32 arasında değişen Styles, Fender ve Eilish, festivalin 1997'den beri en genç ana sahne kadrosunu oluşturuyor.

Billie Eilish, 2022'de 20 yaşındayken Glastonbury'de ana sahneye çıkan en genç solo sanatçı olmuştu. Harry Styles'ın o yıl Eilish'in konserine konuk olacağı konuşulmuş, ancak düet gerçekleşmemişti.

BİLETLER 42 DAKİKADA TÜKENDİ

2026'da ara veren festivalin biletleri geçen ay 42 dakikada tükendi. Bilet fiyatı, 5 sterlinlik rezervasyon ücreti dahil 408 sterlinle bugüne kadarki en yüksek düzeyine çıktı.

İngiltere'nin Somerset bölgesindeki Worthy Farm'ın kapıları 23 Haziran 2027 Çarşamba günü 200 bin müziksevere açılacak, ana sahnelerdeki konserler 25 Haziran Cuma günü başlayacak. Programda Kraftwerk, Lily Allen, Kacey Musgraves, The Streets, Primal Scream, De La Soul ve FKA Twigs de yer alıyor.

Festivalin organizatörü Emily Eavis, "Ara verdiğimiz yılın ardından geri döndüğümüz için çok mutluyuz" dedi. Eavis, Madonna ve Oasis'in programda olacağı yönündeki söylentileri daha önce yalanlamıştı. Programın geri kalanı yeni yılda açıklanacak.

Kaynak: BBC