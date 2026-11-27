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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturma kapsamında 89 gündür polis nezaretinde tutulan 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 9 şüpheli, Girne Kaza Mahkemesi'nde teminat duruşmasına çıkarıldı. Duruşmanın ardından Yargıç Mine Gündüz Serden, haklarında 'kasten öldürme' suçlaması bulunan 9 şüphelinin, davaları görülünceye kadar 3 ayı geçmemek üzere hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi'ne gönderilmesine hükmetti.

Aralarında ilgili denizcilik şirketinin direktörü, gemi kaptanları, makinistler ve mürettebatın bulunduğu 9 şüphelinin 89 gündür polis nezaretinde tutulduğu belirtildi. Mahkemenin kararında bilirkişi raporlarını, şüphelilerin sorumluluklarını, yargılamadan kaçma ve delillere müdahale ihtimallerini değerlendirdiği kaydedildi.

Öte yandan, kazada yakınlarını kaybeden aileler Girne Kaza Mahkemesi önünde bir araya gelerek adalet taleplerini yineledi. Polis ekipleri kararın açıklandığı duruşma nedeniyle mahkeme binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, şüpheliler hakkındaki yargı sürecinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı