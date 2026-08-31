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Girne'de Alabora Olan Feribot Davasında 9 Kişi Tutuklandı

Girne'de Alabora Olan Feribot Davasında 9 Kişi Tutuklandı
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Kıbrıs'ta Girne açıklarında alabora olan feribot ile ilgili olarak mahkemeye çıkarılan kaptan ve mürettebat tutuklandı.

Kıbrıs'ta Girne açıklarında alabora olan feribot ile ilgili olarak mahkemeye çıkarılan kaptan ve mürettebat tutuklandı. Türk Ajansı Kıbrıs, mahkemeye çıkarılan 14 zanlıdan 9'u hakkında 3 gün tutukluluk emri verildiğini bildirdi.Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen duruşmada önce dokuz kişi yargıç önüne çıkartıldı. Ancak duruşmayı izleyen Özgür Gazete Kıbrıs muhabirinin bildirdiğine göre hakim, idari yetkililerle ilgili de bilgi istedi.Liman başkanlığında görevli yetkililer dahil, gemiyi işleten şirketin hissedarlarının da bulunduğu kişilerin mahkemeye getirilmesi istendi.Kaptan ve kaptan yardımcısının da bulunduğu gemi mürettabatı mahkemede ifade verdi.Gemi kaptanı, mahkemedeki ifadesinde, dalgalar sonucunda "geminin ön tarafının kopmasıyla" birlikte alabora olduğunu söyledi.Kaptanın meteorolojik verilerine göre denize çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu söyledi. Mahkeme belgelerine göre feribotun, Türk Loydu, Liman Başkanlığı ve Meteoroloji tarafından gerekli izinleri bulunuyordu.Kıbrıs'taki mahkemede hakim, tahkikat polisinden bu izinlerin nasıl, kimler tarafından ve hangi koşullarda alındığını incelemesini istediği vurgulandı. Mahkeme, teknik verilerin toplanmasını, tanıkların dinlenmesini, bu konuda Türkiye'de soruşturma açılıp açılmadığının öğrenilmesini ve diğer belgelerin tamamlanmasını istedi.

BBC
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