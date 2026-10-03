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Girit'te selde 1 kişi öldü, adada kırmızı alarm pazar gününe kadar sürecek

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Girit'te selde 1 kişi öldü, adada kırmızı alarm pazar gününe kadar sürecek
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Girit Adası'nda şiddetli yağış ve rüzgarın yol açtığı selde 1 kişi yaşamını yitirdi. Resmo'da sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşılırken, Mylopotamos'ta acil durum ilan edildi ve Girit genelinde pazar gününe kadar kırmızı alarm geçerli olacak.

YUNANİSTAN'ın Girit Adası'nda şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda şiddetli fırtına ve gök gürültüsünün ardından etkili olan sağanak sele dönüştü. Yetkililer, adanın kuzeyindeki Resmo bölgesinde sele kapılan bir hayvan yetiştiricisinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Taşkın nedeniyle yüzlerce ev, iş yeri ve tarım arazisinin sular altında kaldığı belirtilerek, ulaşım ağında hasar meydana geldiği ve adadaki birçok yerleşimde okulların tatil edildiği aktarıldı.

Afetin en sert vurduğu noktalardan olan Mylopotamos bölgesinde resmi olarak acil durum ilan edildi. Bölgedeki bir köprünün nehir sularının baskısına dayanamayarak çökmesi sonucu seyir halindeki bir otomobil nehir yatağına devrildi. Araçta mahsur kalan çiftin kurtarma ekipleri tarafından güçlükle sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Girit İtfaiye Teşkilatı, 250'den fazla ihbar aldıklarını ve onlarca kişinin botlarla güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.

PAZAR GÜNÜNE KADAR KIRMIZI ALARM

Yunanistan Ulusal Meteoroloji Servisi ile Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Girit genelinde en üst düzey uyarıyı içeren kırmızı alarm durumunun pazar gününe kadar yürürlükte kalacağını kaydetti. Ege Denizi genelinde fırtına beklendiği ve adanın doğu ile güney kıyılarında yağışların devam edeceği uyarısında bulunan yetkililer, ada sakinlerine zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmama ve dere yataklarından uzak durma çağrısını yineledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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