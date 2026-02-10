Haberler

Epstein'in Kız Arkadaşı Maxwell'in Avukatından "Af" Şartlı Açıklama: "Müvekkilim Trump ve Clinton'ı Aklayacak Bilgilere Sahip"

Cinsel suçlardan hüküm giyen Ghislaine Maxwell, ABD Kongresi'nde ifade vermeyi reddetti ancak avukatı aracılığıyla Başkan Trump'a, kendisine af çıkarılması durumunda tüm bilgileri açıklamaya hazır olduğunu iletti. Kongre üyeleri ise Maxwell'in bu talebine tepki gösterdi.

(ANKARA) - Cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell, ABD Kongresi üyelerinin sorularını yanıtlamayı reddetti. Ancak Maxwell, avukatı aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj göndererek, "kendisine af çıkarılması karşılığında her şeyi anlatacağını" ve "hem Trump'ı hem de ABD eski Başkanı Bill Clinton'ı aklayacak bilgilere sahip olduğunu" öne sürdü.

Teksas'ta cinsel amaçlı insan kaçakçılığı suçundan 20 yıl hapis cezasını çeken Maxwell, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin sorularını yanıtlamak üzere video konferans yöntemiyle ifadeye çağrıldı. Maxwell, oturumda "susma hakkını kullanarak" soruları yanıtsız bıraktı.

Maxwell'in ifade vermeyi reddetmesine rağmen avukatı David Oscar Markus, komiteye müvekkilinin şartlı teklifini iletti. Markus, Maxwell'in "Başkan Trump tarafından affedilmesi halinde tam ve dürüst bir şekilde konuşmaya hazır olduğunu" aktardı.

Avukat Markus, komiteye verdiği yazılı beyanda, "Başkan Trump ve eski Başkan Clinton herhangi bir yanlış yapmamıştır, masumdurlar. Bunun nedenini yalnızca Bayan Maxwell açıklayabilir ve halkın bu açıklamayı duymaya hakkı vardır. Bazıları duyacaklarından hoşlanmayabilir ama gerçekler önemlidir" diye konuştu.

Kongre'den Maxwell'e tepki: "Af yok, sen bir canavarsın"

Maxwell'in af talebi ve susma hakkını kullanması, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat temsilciler tarafından tepkiyle karşılandı. Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Comer, durumun "hayal kırıklığı yarattığını" belirtti.

Comer, "Onun ve Epstein'in işlediği suçlar ve olası suç ortakları hakkında soracak çok sorumuz vardı. Beklendiği gibi susma hakkını kullandı. Amerikan halkı için gerçeğe, hayatta kalanlar içinse adalete ulaşmak istiyoruz" dedi. Epstein mağdurlarıyla görüştüğünü belirten Comer, Maxwell'in "çok kötü bir insan olduğu sonucuna vardığını ve herhangi bir dokunulmazlığı hak etmediğini" belirtti.

Demokrat Temsilci Melanie Stansbury, Maxwell'in bu oturumu "af kampanyası yürütmek için kullandığını" söyledi. Cumhuriyetçi Temsilci Anna Paulina Luna ise sosyal medya hesabından "Af yok. ya uyarsın ya da cezayla yüzleşirsin. Yaptıkların için adaleti hak ediyorsun, seni canavar" ifadelerine yer verdi.

Epstein mağdurları: "Maxwell'e özel muamele hayatta kalanlar için felaket olur"

Epstein mağdurları, Maxwell'in ifade öncesinde komiteye gönderdikleri mektupta, "ona özel muamele yapılmasının veya ifadesine güvenilmesinin hayatta kalanlar için felaket olacağını" belirtti. Mağdurlar, Maxwell'in Epstein'in fuhuş ağındaki "pek çok güçlü erkeğin ismini vermeyi reddettiğini" hatırlattı.

Maxwell, daha önce mahkumiyetini bozmak için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuş ancak reddedilmişti. Avukatları şu anda "yeni ve güçlü kanıtlar" olduğunu iddia ederek New York'taki federal bir yargıçtan davanın yeniden görülmesini talep ediyor. Beyaz Saray ise daha önce yaptığı açıklamalarda "hükümlü Ghislaine Maxwell için herhangi bir affın gündemde olmadığını" belirtmişti.

Kaynak: ANKA / Dünya
