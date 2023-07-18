Genelkurmay Başkanı Musa Avsever Kazakistan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kazakistan ziyareti çerçevesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında Kazakistan Savunma Bakanı, Kazakistan Genelkurmay Başkanı ve Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüşmeler yapıldı. Ayrıca Avsever, Kazakistan Milli Savunma Üniversitesi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Özel Görev Birliği'ni de ziyaret etti.