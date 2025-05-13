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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Polonya'da Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Polonya'da Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Polonya'nın başkenti Varşova'da resmi ziyaret kapsamında askeri törenle karşılandı ve ikili görüşmeler yaptı.

RESMİ ziyaret kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'ya giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula tarafından askeri törenle karşılandı. Ziyaret çerçevesinde, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Resmi ziyaret kapsamında Varşova'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula tarafından askeri törenle karşılandı. İkili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Orgeneral Gürak, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk sundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak temasları kapsamında Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Emekli Korgeneral Dariusz Lukowski'yi ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ve Polonya Askeri Ataşeliğini ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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