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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Kore Cumhuriyeti'nde Temaslarda Bulundu

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Kore Cumhuriyeti'nde Temaslarda Bulundu
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Orgeneral Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti'ndeki resmi ziyaretinde Ulusal Mezarlığı Anıtı'na çelenk sundu ve askeri yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti'ndekİ temasları kapsamında Kore Cumhuriyeti Ulusal Mezarlığı Anıtı'na çelenk sundu ve Kore Cumhuriyeti Askeri Ataşeliği'ni ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın, Kore Cumhuriyeti'ndekİ temasları ikinci gününde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Gürak'ın temaslarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Resmi ziyaret kapsamında Seul'de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Oramiral Kim Myung-Soo tarafından askeri törenle karşılanmış, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş, Kore Cumhuriyeti Ulusal Mezarlığı Anıtı'na çelenk sunmuş, Savunma Bakanı Vekili Kim Seon-Ho tarafından kabul edilmiştir.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Army Tiger Tugayı'nda incelemelerde bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Sayın Salih Murat Tamer ve Kore Cumhuriyeti Askeri Ataşeliğini ziyaret etmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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