Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Belçika'da

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Belçika'da
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Brüksel'de NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere yaptığı ziyarette NATO Türk Askeri Temsil Heyeti'nin başkanlığını da ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Brüksel/Belçika'da, NATO Daimi Temsilcimiz Sayın Basat Öztürk'ü ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
