Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Görev Grubu Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, elim bir uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyet için düzenlenen törene katılmak üzere gittiği Libya'da, Libya Görev Grubu Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu. Trablus Büyükelçimiz Güven Begeç'i ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.