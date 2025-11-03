Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar'da Resmi Temaslarda Bulundu

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar'da Resmi Temaslarda Bulundu
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar'ın başkenti Doha'da askeri törenle karşılandı ve Katar Genelkurmay Başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da askeri törenle karşılandı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al Mannai'nin resmi davetlisi olarak gittiği Katar'da askeri törenle karşılandı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Orgeneral Bayraktaroğlu, ziyaret kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile Evkaf ve Din İşleri Bakanı Ghanem Bin Shaheen Al Ghanim tarafından da kabul edildi" ifadeleri kullanıldı.

