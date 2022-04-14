Genç kız ve sevgilisinin ayrılık nedeni sosyal medyayı salladı: Kendisini Cengiz Han sanıyor

21 yaşındaki genç bir kız ile erkek arkadaşı arasındaki ayrılık sebebi sosyal medyayı salladı. İddiaya göre mutlu bir ilişkisi olan genç kız, erkek arkadaşının davranışlarındaki değişiklik nedeniyle şaşkına uğradı.

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kendisini Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han zanneden genç, kıyafetlerinde de değişikliğe gitti. Cengiz Han gibi giyinen ve kılıç taşıyan gencin, hareketleri de farklılaştı.

PARTİDE YAPTIKLARI BARDAĞI TAŞIRDI

Genç kızın iddiasına göre, bardağı taşıran son damla bir partide yaşananlar oldu. Genç adam, herkesin eğlendiği sırada bir anda Türk müziği açarak elindeki kılıçla gösteri yapmaya başladı.

AYRILIK KARARI ALDILAR

Genç adamın yaptıklarının ardından genç kız da artık ilişkisine devam edemeyeceğine karar vererek, ayrılık kararı aldı. Kızın sosyal medya hesabından yaptığı bu itiraf, günün en çok konuşulanları arasına girdi.