Genç kız ve sevgilisinin ayrılık nedeni sosyal medyayı salladı: Kendisini Cengiz Han sanıyor - Haberler

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Genç kız ve sevgilisinin ayrılık nedeni sosyal medyayı salladı: Kendisini Cengiz Han sanıyor

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Genç kız ve sevgilisinin ayrılık nedeni sosyal medyayı salladı: Kendisini Cengiz Han sanıyor

Sosyal medyada genç bir kız tarafından yapılan itiraf, çok konuşuldu. 21 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşının kendisini Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han zannettiğini ve bu nedenle ayrıldıklarını belirtti.

21 yaşındaki genç bir kız ile erkek arkadaşı arasındaki ayrılık sebebi sosyal medyayı salladı. İddiaya göre mutlu bir ilişkisi olan genç kız, erkek arkadaşının davranışlarındaki değişiklik nedeniyle şaşkına uğradı.

Kendisini Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han zanneden genç, kıyafetlerinde de değişikliğe gitti. Cengiz Han gibi giyinen ve kılıç taşıyan gencin, hareketleri de farklılaştı.

Genç kızın iddiasına göre, bardağı taşıran son damla bir partide yaşananlar oldu. Genç adam, herkesin eğlendiği sırada bir anda Türk müziği açarak elindeki kılıçla gösteri yapmaya başladı.

Genç adamın yaptıklarının ardından genç kız da artık ilişkisine devam edemeyeceğine karar vererek, ayrılık kararı aldı. Kızın sosyal medya hesabından yaptığı bu itiraf, günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Sosyal Medya, Cengiz Han, Yaşam, Dünya, Haberler

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